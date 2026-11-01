dentificar possíveis dificuldades visuais ainda na infância e contribuir para que as crianças tenham melhores condições de aprendizagem. Esse é o objetivo do projeto “Enxergar para Aprender”, desenvolvido pelo Lions Clube de Nova Odessa, que realizou, durante o mês de outubro, uma ação de acuidade visual com alunos da EMEB Agildo Silva Borges, da rede municipal de ensino.

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Ao todo, 124 crianças passaram pela triagem visual, sendo que 14 foram encaminhadas para consultas oftalmológicas gratuitas.

A iniciativa parte de uma preocupação importante: nem sempre as crianças conseguem perceber ou comunicar que estão com dificuldades para enxergar. Situações como não conseguir visualizar corretamente o conteúdo escrito na lousa, apresentar dificuldades durante a leitura ou perder a atenção nas atividades podem estar relacionadas a alterações na visão, muitas vezes confundidas com desinteresse ou dificuldades de aprendizagem.

Por isso, a identificação precoce é fundamental para evitar que problemas visuais não diagnosticados interfiram no desenvolvimento escolar, na participação em sala de aula e na qualidade de vida dos estudantes.

Presidente do Lions Clube de Nova Odessa, José Carlos Maximiano, afirma que investir na saúde visual das crianças é, também, uma forma de contribuir para o seu futuro. “Às vezes, uma criança enfrenta dificuldades na escola simplesmente porque não consegue enxergar bem, e nem ela ou a família percebem isso. Com esse projeto, queremos ajudar a identificar essas situações e oferecer caminhos para que elas recebam o atendimento necessário. É um cuidado que pode fazer muita diferença no aprendizado e na vida dessas crianças”, destaca.

Triagem, atendimento gratuito e acesso aos óculos

A primeira etapa do projeto foi realizada no início de outubro, quando 60 crianças passaram pela triagem visual e oito foram identificadas com necessidade de avaliação especializada. Com a continuidade da iniciativa, o número de atendimentos chegou a 124 alunos, dos quais 14 receberam encaminhamento para consultas com oftalmologista.

A atividade foi conduzida pela enfermeira Laryssa Barbosa Custódio, responsável pelo projeto, com a participação dos voluntários Ana Lúcia de Souza Neves e Gabriel de Souza Custódio, e das integrantes do Lions Clube de Nova Odessa, Walquíria da Silva Marcello e Márcia Custódio.

A triagem consiste em uma avaliação inicial, simples e sem dor, que permite identificar possíveis alterações na visão. Embora não substitua uma consulta médica nem represente um diagnóstico, é uma importante ferramenta para orientar as famílias sobre a necessidade de acompanhamento especializado.

Por meio de uma parceria com o PoupSaúde de Nova Odessa, as 14 crianças encaminhadas terão acesso a consultas oftalmológicas sem qualquer custo para suas famílias. Os dados dos estudantes estão sendo encaminhados para o agendamento dos atendimentos.

O projeto também conta com a parceria da Ótica Exótica que, junto da Rodenstock, fará a doação de óculos e suas respectivas lentes para as crianças cujas famílias não possuem condições financeiras de adquiri-los. Para os demais estudantes que necessitarem de correção visual, a empresa oferecerá descontos especiais. Essa etapa será realizada após as consultas oftalmológicas, conforme a indicação médica.

Segundo José Carlos, a proposta é ir além da identificação dos problemas, buscando soluções que realmente cheguem às famílias. “Mais do que identificar uma dificuldade visual, queremos ajudar a resolvê-la. E isso só é possível porque temos parceiros que acreditam no projeto e se unem ao Lions para fazer o bem. Nosso agradecimento ao PoupSaúde, à Ótica Exótica, à equipe da escola e Secretaria Municipal de Educação e, claro, a todos os voluntários envolvidos. Quando trabalhamos juntos, conseguimos transformar solidariedade em resultados concretos”, afirma.

Compromisso com a saúde visual

O “Enxergar para Aprender” integra as iniciativas do Lions Clube de Nova Odessa voltadas à promoção da saúde, especialmente ao cuidado com a visão, uma das causas históricas do movimento leonístico em todo o mundo.

Em setembro deste ano, a entidade realizou a campanha “Eu Vejo Você”, em parceria com a Ótica Diniz, que resultou na entrega de 13 armações de óculos ao CPC de Americana.

As iniciativas demonstram a preocupação do clube em ampliar o acesso aos cuidados visuais, mobilizando profissionais, empresas e instituições em benefício de pessoas que necessitam de apoio.