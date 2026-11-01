Galo e Renata dividem o primeiro lugar na lembrança dos brasileiros na categoria Macarrão do Prêmio Folha Top of Mind 2026. As duas marcas da Selmi, segundo as menções na pesquisa Datafolha, protagonizaram o terceiro empate em oito edições da premiação.

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Mais do que a força do portfólio da companhia, o levantamento evidencia a capacidade de duas marcas de conquistar espaço entre públicos distintos em uma categoria de compra recorrente e altamente competitiva no varejo alimentar.

Embora sejam produzidas pela mesma fabricante, Galo e Renata apresentam posicionamentos complementares. Enquanto Galo, que venceu o prêmio nos últimos sete anos consecutivos, se destaca pela tradição, acessibilidade e proximidade com o cotidiano das famílias brasileiras, Renata aposta na diversificação do portfólio, com opções premium e produtos alinhados a novas demandas de consumo.

Os recortes da pesquisa reforçam essa diferenciação, já que Galo tem uma distribuição e presença relevantes em todas as regiões do país, alcança destaque ainda maior na região Sul e apresenta maior lembrança nas cidades do interior do que nas regiões metropolitanas. Renata, por sua vez, tem distribuição nacional, um portfólio mais completo e maior presença entre consumidores dos grandes centros urbanos e das classes A e B.

Estratégia digital conecta comunicação e operação no varejo

Para a Selmi, o desempenho das marcas reflete uma estratégia que combina construção de reputação, linguagem atual e adequada a cada meio, com conhecimento dos diferentes perfis de consumidores e investimentos em tecnologia. Segundo Marcelo Schlittler Guimarães, Diretor Comercial da empresa, a estratégia digital vem ganhando espaço na operação comercial e nas iniciativas de comunicação, contribuindo para aproximar as marcas do consumidor e tornar a atuação no varejo mais eficiente.

Um trabalho consistente na comunicação apoia a construção de narrativas capazes de aproximar a história das marcas de linguagens contemporâneas. Um exemplo é a campanha “Galo, o Guardião da Origem”, protagonizada por uma ave desenvolvida em 3D que percorre a cadeia produtiva, da colheita do trigo à mesa do consumidor. A iniciativa conecta os 139 anos de trajetória da marca a recursos visuais e tecnológicos que valorizam a origem do produto e reforçam sua identidade.

“A produção buscou dar vida a uma narrativa que conecta os 139 anos de história da marca com uma linguagem contemporânea”, explica Guimarães.

A campanha traduz o desafio de preservar atributos tradicionais sem deixar de explorar novas formas de comunicação. Em um mercado no qual a lembrança de marca influencia a escolha e a familiaridade com o produto tem peso na decisão de compra, a combinação entre história, criatividade e tecnologia amplia as possibilidades de relacionamento com diferentes gerações de consumidores.

Renata, por sua vez, traz o conceito “Do Campo à Mesa”, conectado à reforçando sua essência de levar o “Sabor que vem de família” à mesa dos consumidores, para atender às mais diversas necessidades alimentares e aos diferentes hábitos de consumo com uma linha de produtos completa e acessível.

Portfólio diversificado amplia a presença da Selmi

Se Galo fortalece sua conexão com o consumidor por meio da tradição, da acessibilidade e produtos de excelente qualidade, Renata investe na diferenciação e na ampliação das ocasiões de consumo. Seu portfólio inclui massas à base de grano duro, uma linha integral, Massa Orgânica, opção sem glúten e a Renata Protein+, desenvolvida com proteína isolada de ervilha para atender consumidores interessados em diversificar a alimentação e aumentar a ingestão desse nutriente.

A estratégia demonstra como marcas de uma mesma companhia podem ocupar espaços diferentes na categoria, atendendo às expectativas dos consumidores por produtos de alta qualidade que ofereçam praticidade e custo-benefício. Em vez de disputar o mesmo território, Galo e Renata combinam alcance e diferenciação, fortalecendo a presença da Selmi no mercado nacional de massas.

A presença de Galo e Renata na primeira colocação da categoria Macarrão no Top of Mind 2026 demonstra que a força de um portfólio pode estar na capacidade de construir identidades próprias para diferentes públicos.

“Essa conquista dupla na liderança da categoria reforça a importância de integrar posicionamento de marca, desenvolvimento de produtos, eficiência comercial e comunicação para sustentar a relevância no ponto de venda e na memória do consumidor”, comenta Guimarães.

Sobre a Selmi- Galo e Renata

Com 139 anos de tradição, a Selmi conquista a preferência do consumidor com um amplo portfólio que inclui massas, farinhas especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, misturas para bolos e azeites, por meio das marcas Renata, Galo e Todeschini. A receita do sucesso combina matérias-primas selecionadas, tecnologia de ponta e rigoroso controle de qualidade. Fundada em 1887 por Adolpho Selmi, a companhia mantém viva a tradição da legítima massa italiana e tem fábricas em Sumaré (SP) e Rolândia (PR), preparadas para expansão contínua.

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