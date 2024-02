Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas da escolinha de handebol, oferecidas pela Secretaria de Esportes de Americana no ginásio do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Além do mini handebol e do handebol feminino, a novidade deste ano é o treinamento específico para goleiras.

Para participar, os pais devem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer no local das aulas e procurar diretamente os professores Jurandir Batista (Didi) e Priscila Ferraz. As atividades da escolinha serão retomadas no dia 4 de março.

“Vamos para mais um ano de muita dedicação e empenho com os nossos alunos e alunas, ensinando a modalidade e incentivando a prática de exercícios físicos desde a infância. O esporte tem papel fundamental no desenvolvimento das crianças e estamos de portas abertas para que os pais tragam seus filhos”, destaca Didi.

No mini handebol, as vagas são destinadas a meninos e meninas de 6 a 10 anos, com aulas às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h. Já a escolinha de handebol feminino é voltada a meninas de 10 a 14 anos, também às terças e quintas, das 16h30 às 18h30. Novidade para 2024, as aulas específicas para goleiras serão realizadas nestes mesmos dias, das 16h às 16h45, para meninas de 10 a 14 anos.

“Buscamos sempre trazer novidades para as nossas crianças e este ano teremos o treinamento específico para as goleiras americanenses. É muito importante aumentar a base e fazer com que as crianças comecem mais cedo os treinamentos de habilidades. Dessa forma, terão mais responsabilidade e estrutura para se aperfeiçoarem lá na frente, se quiserem competir. Estamos empolgados para iniciar as atividades”, ressalta Priscila.

“É muito bacana ver a participação das crianças e adolescentes nas nossas escolinhas esportivas e queremos que o número de praticantes aumente cada dia mais. Incentivar a prática de esportes já na infância é essencial para o crescimento e aprendizado dos pequenos”, completa o secretário de Esportes, Marcio Leal.