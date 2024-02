Sensitiva comenta atitude de Cláudia Leitte na letra de música

Sensitiva- Lançada há 20 anos na voz de Cláudia Leitte, na época vocalista do Babado Novo, recentemente a música “Caranguejo” entrou em uma grande polêmica, onde a cantora foi acusada de intolerância religiosa.

Mesmo trazendo a canção para a sua carreira solo e a cantando desde 2004, Cláudia se converteu para a religião evangélica e tirou “Iemanjá” da letra, fazendo com que o refrão passe de “Maré tá cheia / Espera esvaziar /Joga flores no mar / Saudando a rainha Iemanjá” para “Só louvo meu rei Yeshua”.

Com isso, a música de Alan Moraes, Durval Luz, Luciano Pinto e Ninho Balla perdeu a sua essência baiana e referência aos orixás, detalhes que faziam parte da rotina da artista (que é carioca, mas se diz com o coração baiano) até então.

Anatercia Gonçalves, sensitiva e vidente conhecida como Vó Bahiana, fala que infelizmente não é fácil encarar esse tipo de situação.

“Eu sofri intolerância religiosa, fui vítima de um jornalista do Rio de Janeiro de um grande portal de notícias, onde ele fez vídeo e live tentando parar a Vó Bahiana bem no começo da minha trajetória. Na época eu tinha 112 mil seguidores e passei quatro dias de terror, e como uma Ialorixá, me senti desprotegida pela Lei. Fui ameaçada de morte e foram dias de muita angústia e choro, entramos com um processo e ganhamos a causa na justiça, mas o tal jornalista nunca pagou a indenização e os males que nos causou”, conta.

Para ela, opinando como uma seguidora da fé em questão, Claudia Leitte agiu de forma errônea.

“Como uma das vozes mais lindas música brasileira e com o poder altivo, não deveria fazer isso, mas sim ajudar a manter o respeito uns aos outros, pois nós, da religião afro, sofremos muito com intolerância religiosa e andamos assustados com tudo que vem acontecendo”, declara.

E finaliza: “Acredito que os artistas deveriam se unir para ajudarem a ter paz no mundo e todos respeitarem os posicionamentos de escolhas no meio das religiões. Espero que os artistas acalmem os ânimos, coloquem suas cabeças no lugar e se unam a favor de todas as religiões, respeitando uns aos outros para que possamos viver em um mundo melhor”.

