da BBC- O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quinta-feira (08/10) que a execução de um ex-major do Exército por um pelotão de fuzilamento, prevista para dezembro, será pública. Um funcionário do Departamento de Defesa disse à BBC que a execução de Nidal Hasan, que matou a tiros 13 soldados americanos desarmados em Fort Hood em 2009, será transmitida ao vivo.

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O Pentágono havia anunciado no início desta semana que executaria Hasan — a primeira execução de um militar em mais de 60 anos. “Vamos garantir que as pessoas possam assistir, que seja público”, disse Hegseth.

“Porque as pessoas precisam entender que existem consequências sérias para esse tipo de coisa.” Hegseth disse em entrevista ao canal de TV conservador Real America’s Voice que Hasan “vai receber um pelotão de fuzilamento, como deveria ser”.

Estados Unidos mais duro

Questionado se Hasan havia feito algum pedido final ou entrado em contato com o presidente Trump, Hegseth disse: “Não me interessa. Nos veremos no dia 3 de dezembro.”

A BBC entrou em contato com a Casa Branca para obter um posicionamento sobre se o presidente Donald Trump apoia a transmissão ao vivo de uma execução pública.