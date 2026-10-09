Uma série de ‘Brigada da panfletagem’ pró Lula (PT) tem ido a UBSs de Americana. O movimento começou esta sexta-feira e teve sua primeira ação na UBS do Jardim São Paulo.

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O movimento é liderado pela advogada e liderança do Psol de Americana Maria MH Galhani. “Nós vamos fazer micro-panfletagens por americana e SBO nos próximos dias. Serão ações rápidas de 90min de duração no máximo em áreas de alta circulação. Além de UBSs, creches, entrada de escola, saída dos shoppings, eventos culturais, e mais”.

PROXIMAS BRIGADA DA PANFLETAGEM

HOJE 17H NA RODOVIÁRIA DE AMERICANA

HOJE 22H NA SAÍDA DOS TRABALHADORES DO TIVOLI

Este sábado acontece, às 9h, panfletaço no centro de Americana, encontro na praça Basilio Rangel.