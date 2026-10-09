Sumaré estará representada na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizada de 8 a 18 de outubro de 2026, em Votuporanga, no interior de São Paulo. O município participará das disputas nas modalidades de damas masculino e feminino, taekwondo, karatê e ginástica artística, levando atletas para uma das principais competições esportivas do estado.

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A competição reúne representantes de mais de 150 municípios paulistas e cerca de 8 mil a 9 mil atletas, com disputas em dezenas de modalidades, entre elas atletismo, natação, judô, basquete, futsal, capoeira, xadrez e damas.

Promovidos no calendário esportivo estadual, os Jogos Abertos representam uma oportunidade para os atletas demonstrarem seu desempenho, ampliarem a experiência competitiva e levarem o nome de suas cidades a uma disputa de alto nível.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância da participação de Sumaré e o trabalho de desenvolvimento das modalidades esportivas no município. “É uma oportunidade ímpar do esporte sumareense participar da maior competição no estado de São Paulo, isso reforça o compromisso da gestão junto aos atletas e modalidades do município. É um processo de melhoria gradativa que vem dando resultado e vamos em busca do lugar mais alto do pódio”, afirmou.

Incentivo ao esporte e aos atletas Sumaré

A participação de Sumaré nos Jogos Abertos, segundo a pasta, integra o trabalho desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para incentivar a prática esportiva e apoiar os atletas que representam o município em competições regionais e estaduais.