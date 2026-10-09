Fogo em caminhonete começou após o condutor perceber fumaça saindo do compartimento do motor durante teste de alinhamento e balanceamento. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu, nesta sexta-feira (9), uma ocorrência de incêndio em uma caminhonete Ford Ranger, de cor preta, na Avenida Florindo Cibin, no Parque da Liberdade.

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Vídeo- caminhonete pega fogo

A equipe da GAMA foi acionada por volta das 12h, após empresas próximas informarem que o veículo estava em chamas. Ao chegar ao local, os guardas constataram a ocorrência e acionaram o Corpo de Bombeiros para combater o incêndio.

Segundo informações do condutor, ele realizava um teste de alinhamento e balanceamento quando percebeu fumaça saindo do compartimento do motor. Na sequência, o veículo foi tomado pelas chamas.

As equipes realizaram o atendimento da ocorrência e acionaram o serviço especializado para controlar o incêndio.