Procurado pela justiça preso em Americana

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Homem foi localizado na Avenida Nicolau João Abdalla após sistema de monitoramento identificar veículo relacionado a mandado de prisão em aberto

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) capturou, na tarde de quinta-feira (8), um homem procurado pela Justiça após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da Muralha Digital. A ocorrência foi registrada por volta das 16h03, na Avenida Nicolau João Abdalla.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações da Central de Controle de que um veículo Fiat Doblò, de cor prata, havia sido identificado pela Muralha Digital. Conforme as informações transmitidas, havia um mandado de prisão em aberto contra o possível proprietário do automóvel.

Diante do alerta, os guardas municipais iniciaram buscas pela região e localizaram o veículo nas proximidades do acesso ao bairro Nova Carioba. A abordagem foi realizada na própria avenida, e a identidade do condutor foi confirmada.

O homem foi informado sobre o mandado de prisão, expedido em 5 de outubro de 2026, e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis.

Na delegacia, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado judicial. A autoridade policial formalizou a captura, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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