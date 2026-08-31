A estrada Americana-Cosmópolis virou um ponto de descarte irregular de entulho e lixo, denunciaram moradores à reportagem.

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Registro foi feito este domingo.

A estrada intermunicipal Americana e Cosmópolis está havendo um descarte ilegal. Os autores de denúncia disseram não saber se o descarte é autorizado pela prefeitura nem quem fez o descarte.

Existe no local um terreno onde se joga ‘de tudo’.

Estrada tem descarte até de piche

“Todo tipo de entulho só que por trás desses entulho na beira do córrego tá tendo descarte de piche. O resto de asfalto fica por trás dos entulhos no bairro Monte verde”.

O morador contou ao NM que conseguiu fazer um boletim de ocorrência. Contou ainda que um cachorro foi sacrificado no local. Disse que moram ali há mais de 6 anos e as crianças brincam no local, soltando pipa.

“Está muito perigoso e a gente não sabe quem fez isso e eu preciso de uma resposta pela prefeitura de Americana. Eu perdi o meu cachorro mas amanhã pode ser uma mãe perdendo o filho ele precisa ver a nojeira que tá aqui”, encerrou.

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