A Chiba Charcutaria conquistou o primeiro lugar no Roteiro Gastronômico de Americana 2026 com a Baguete Artesanal de Toscana. O resultado foi anunciado neste domingo (30), após a avaliação dos dez pratos finalistas por um júri técnico.
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A disputa começou com 40 estabelecimentos e passou pela votação popular antes da grande final. A campeã recebeu R$ 5,5 mil, além de troféu e certificado.
O segundo lugar ficou com o Empório Seu Elpídio, com o Lanche de Pastrami, premiado com R$ 3 mil. Já o terceiro lugar foi para a MacDoo, com o Royalle, que recebeu R$ 1,5 mil.
Chiba Charcutaria e a grana
Ao todo, R$ 10 mil foram distribuídos entre os três primeiros colocados. A edição de 2026 reuniu gastronomia, votação popular e programação especial no Portal de Entrada da cidade.
Fernanda Daniel | Novo Momento
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