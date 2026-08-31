Zoo Americana realiza atividades de enriquecimento ambiental para 15 espécies de animais

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou entre os dias 24 e 27 de agosto (segunda a quinta-feira) nove diferentes atividades de enriquecimento ambiental para 15 espécies de animais mantidas no local. As ações contínuas têm como função promover o bem-estar dos animais do Parque.

O enriquecimento ambiental é o uso de estímulos voltados a animais sob cuidados humanos, para evitar que percam certos comportamentos naturais. A estratégia envolve a criação de situações capazes de estimular os animais a desenvolverem seus sentidos. Há cinco tipos diferentes de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

As espécies de animais que participaram das atividades foram: anta, coscoroba, mutum, hipopótamo, ema, emu, tucano, jabutitinga, jabutipiranga, jacuguaçu, jacupemba, cujubi, jacutinga, veado e aoudad.

Para a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, a rotina de enriquecimento ambiental teve saldo positivo na semana. “Temos uma equipe que, com organização e afinco, procura garantir o bem-estar de todos os animais do Parque Ecológico, por meio das atividades de enriquecimento ambiental. Foi uma semana produtiva. Tivemos diversas atividades: barca com frutas para os coscorobas, varal de verduras para os mutuns, cabo de guerra suspenso com capim para o hipopótamo, dentre outras”, afirmou.

“O Zoo Americana tem bastante cuidado com os animais e realiza rotineiramente atividades de enriquecimento ambiental, tão importantes para estimular o comportamento natural deles”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Parque Ecológico fica localizado na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga, e funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h.

Neste fim de semana, sábado e domingo (29 e 30 de agosto), a entrada é gratuita para os moradores de Americana. Para ter acesso ao benefício, os moradores devem apresentar comprovante de endereço recente em seu nome e um documento oficial com foto. No caso de menores de 18 anos ou dependentes, é necessário comprovar o grau de parentesco com o titular da conta.

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