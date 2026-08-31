O empresário e coach Augusto Cury deu um salto na pesquisa BTG Nexus e se isolou na 3a posição na corrida eleitoral após se destacar no debate da Band na semana passada.

Ele passou a ter maior exposição e seu nome foi muito buscado na internet. Agora em tem 11,8% e se tornou o primeiro candidato ‘do time debaixo’ a romper a barreira dos 10%.

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Pesquisa BTG/NEXUS para PRESIDENTE NACIONAL

21-23 > 28-30 de Agosto

1º TURNO (Votos VÁLIDOS) —

Lula (PT): 41,9% (-2,7%)

Flávio Bolsonaro (PL): 35,5% (-4,7%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 11,8% (+9,6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 5,4% (=)

Renan Santos (Missão): 3,2% (-0,1%)

Romeu Zema (Novo): 1,1% (-2,2%)

Samara Martins (UP): 1,1% (=)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0% (=) Hertz Dias (PSTU): 0,0% (=) Edmilson Costa (PCB): 0,0% (=) Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,0% (=) Clariana Barão (DC): 0,0% (=)

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