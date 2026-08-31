Desta vez vai! Diogo Nogueira traz seu samba para Hortolândia. Ele abre a Semana Cultural de setembro, promovida pela Prefeitura. O show será no dia 04/09, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado na rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel. A classificação indicativa é livre. A semana vai de 04/09 a 10/09. A programação completa está disponível AQUI.

Inicialmente, Diogo Nogueira iria se apresentar na 3ª Festa dos Pais, no dia 07/08, dentro da Semana Cultural deste mês. Porém, a Prefeitura, em concordância com o cantor, adiou o show por causa da chuva registrada na data e do alerta emitido pela Defesa Civil sobre a possibilidade de ocorrência de ventos fortes naquele fim de semana. O adiamento foi decidido pela Administração Municipal para preservar a segurança do público, do artista e seus músicos e da equipe responsável pela organização do show.

Diogo Nogueira é um dos nomes que injetou sangue novo na tradição do samba. Com 20 anos de carreira, o artista nasceu e se criou em rodas de bambas por influência do pai, o falecido João Nogueira. Compositor, ele já criou quatro sambas-enredo da Portela, sua escola de coração, que conquistaram nota 10 nos desfiles na Marquês de Sapucaí.

Com uma já extensa discografia, lançou o disco “Sagrado Vol.2”, no ano passado. Um dos destaques do álbum é a música “Coisas do amor/Me chama”, que tem a participação especial de Sandra de Sá.

Seu trabalho é reconhecido. O sambista já conquistou dois Grammy latino, principal premiação do mercado musical latino-americano. Em 2010, ganhou na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com o disco “Tô fazendo a minha parte”, e em 2015, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com “Bossa negra”.

Este ano, o artista tem percorrido os palcos do país com a grandiosa turnê do show “Infinito Samba”, no qual revisita as vertentes históricas do gênero, indo do samba de gafieira, o samba da Bahia, partido alto e pagode.

Em paralelo à música, Diogo Nogueira também tem atuado na área da gastronomia. O artista já publicou um e-book com receitas culinárias. No ano passado, estreou o programa “Diogo na cozinha”, em uma canal de TV a cabo.

Vale lembrar que em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Neste ano, a Semana Cultural já teve o Festival Planeta Rock, com shows de CPM 22, Supla, Ronaldo e Os Impedidos, Oficina G3 e Rodox, MV Bill, Jota.pê e Chico Chico, Criolo e de Gian & Giovani.

Serviço – 3ª Festa dos Pais com Diogo Nogueira:

Data: 04/09 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: Livre