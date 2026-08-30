PAT disponibiliza 135 vagas de emprego
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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 135 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 2
Assistente de Compras (BDR) Júnior – Com Experiência 2
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 50
Cozinheiro, em Geral – Com Experiência 1
Fresador – Com Experiência 1
Lavador de Carro – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 7
Operador de Vendas (Cartões) – Sem Experiência 1
Peixeiro – Sem Experiência 1
Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2
Técnico Ambiental – Sem Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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