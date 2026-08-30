Crescimento dos medicamentos de alta complexidade desafia a cadeia fria no Brasil

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Em um país com mais de 8,5 milhões de km² e grandes variações climáticas, medicamentos podem percorrer milhares de quilômetros entre indústrias, centros de distribuição, hospitais e pontos de atendimento. Ao longo desse trajeto, a preservação das condições definidas para cada produto exige planejamento, qualificação da operação e acompanhamento contínuo.

O desafio ganha relevância com a expansão de medicamentos biológicos, vacinas, terapias celulares, produtos oncológicos e outros itens de alta complexidade. Por serem sensíveis às condições de transporte, eventuais excursões de temperatura devem ser identificadas, registradas e avaliadas conforme a especificação do produto, a duração e a intensidade do desvio e os procedimentos de qualidade aplicáveis.

Nesse contexto, a logística deixa de ser apenas uma etapa de movimentação e passa a integrar o sistema de garantia da qualidade. Equipamento de refrigeração, implemento, embalagem, carregamento, procedimentos operacionais, calibração, manutenção, monitoramento e planos de contingência precisam funcionar de forma coordenada.

Qualificação e boas práticas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta a qualificação do transporte de produtos biológicos e estabelece, por meio da RDC nº 430/2020, alterada pela RDC nº 653/2022, requisitos de Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos. Entre os aspectos relevantes estão a manutenção das condições especificadas, a qualificação das operações, o monitoramento de parâmetros ambientais, a gestão de riscos e a disponibilidade de registros.

“À medida que a medicina evolui, a logística passa a fazer parte da garantia da qualidade do medicamento. Mesmo um produto fabricado dentro dos mais altos padrões depende de uma operação de transporte corretamente qualificada, monitorada e preparada para responder a desvios”, afirma [nome], [cargo] da Thermo King.

Tecnologia integrada à operação

Soluções conectadas podem apoiar o acompanhamento remoto das temperaturas e de outros parâmetros medidos pelos sensores da operação, permitindo identificar alarmes, registrar eventos e acionar os procedimentos definidos pelo operador. Esses recursos aumentam a visibilidade e a rastreabilidade, mas devem estar integrados à qualificação da rota, ao correto posicionamento dos sensores, à calibração dos instrumentos e aos planos de contingência.

Para atender às exigências da cadeia logística da saúde, a Thermo King desenvolve soluções voltadas ao transporte de produtos termossensíveis. Entre elas estão o Advancer A500, destinado a operações de longa distância com semirreboques refrigerados, que oferece controle preciso de temperatura, conectividade e monitoramento em tempo real, e o EV-580, unidade de refrigeração para caminhões 100% elétricos, que amplia a eficiência e a sustentabilidade das operações de distribuição. Juntas, essas tecnologias contribuem para preservar a integridade de medicamentos e outros insumos sensíveis durante todo o transporte.

Fontes técnicas consultadas:

Arquivo-base fornecido: 2026.07.23_Release_Transporte de Medicamentos.docx.

ANVISA. RDC nº 430/2020 e atualizações da RDC nº 653/2022.

ANVISA. Guia para a Qualificação de Transporte dos Produtos Biológicos, Guia nº 02, versão 02.

Thermo King. Informações oficiais de produto sobre Advancer A-500 e Série EV-580.

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