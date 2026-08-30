Plantão da CDHU atende 93 mutuários na Secretaria de Habitação

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, recebeu o plantão de atendimento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) nesta quinta-feira (27), na sede da pasta. Ao todo, foram atendidos 93 mutuários.

O objetivo da ação foi oferecer aos mutuários do conjunto habitacional do bairro Mário Covas serviços e orientações referentes aos contratos de imóveis junto à CDHU.

O secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, ressaltou a importância da iniciativa. “A ação proporcionou às famílias a oportunidade de receberem as orientações necessárias para os procedimentos relativos à revisão e à repactuação de contratos de seus imóveis, informações sobre transferências, escrituras, além do esclarecimento de dúvidas. A finalidade é oferecer os serviços aos mutuários, facilitando o atendimento no próprio município”, disse Cezaretto.

O trabalho contou com o suporte dos técnicos da Secretaria de Habitação.

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