O Mirassol recebe o Palmeiras no interior e luta para fugir da zona de rebaixamento No campeonato brasileiro.

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O palmeiras lidera Brasileirão com 51 pontos e seu arquirrival Flamengo venceu hoje o Botafogo por três a zero subindo para 48 pontos.

Gol do mirassol saiu no comecinho do segundo tempo. Aos cinco minutos o time do interior foi as redes e abriu o placar.

O lance começou pelo lado direito. Cruzamento da direita, Eduardo subiu na marca do pênalti e tocou no canto esquerdo do gol alviverde.

Mirassol

O Mirassol voltou a marcar de novo aos oito minutos, mas a arbitragem anotou impedimento.

O gol de empate do Palmeiras saiu aos 29 embora lançada na área. Gustavo Gomes cabeceou e ela sobrou para Mauricio, Que ajeitou no peito e chutou de pé esquerdo.

Aos 34 minutos o árbitro marcou pênalti para o Mirassol, mas o VAR foi chamado. A arbitragem reverteu a decisão e lance foi anulado.

Mirassol luta contra o rebaixamento

O time do interior Paulista luta para alcançar pontos e fugir da zona do rebaixamento.

O palmeiras agora encara O Santos no meio de semana em partida das quartas de final da Copa do Brasil. O verdão abriu três a zero no jogo de ida e tem larga vantagem contra o peixe.

 

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