O Santos venceu o Corinthians na tarde deste domingo por um a zero em jogo realizado em Itaquera- Casa do timão.

O único gol do jogo foi marcado em lance que envolveu o polêmico Neymar.

Neymar foi xingado pela torcida corintiana quando entrava em campo e a torcida santista credita a boa atuação do craque a uma reação as provocações.

Missão do Santos

O time da Vila Belmiro agora tem uma missão dificílima no meio de semana. Precisa reverter a goleada aplicada pelo palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil.