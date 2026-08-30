Antonio Lopes Garcia*

Durante décadas, o nome Casas Bahia esteve associado a uma ideia muito brasileira de confiança: a loja da televisão parcelada, da geladeira comprada em prestações, do crediário que ajudou milhões de famílias a consumir antes mesmo de o cartão de crédito se popularizar no país.

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Em agosto de 2026, essa mesma marca centenária passou a representar outra realidade: a de uma companhia que chegou à recuperação judicial com R$ 17,3 bilhões em dívidas reconhecidas. Para milhares de investidores, essa não é apenas uma notícia empresarial. É a descoberta, muitas vezes difícil, de que uma empresa não precisa desaparecer, fraudar balanços ou operar um esquema financeiro para provocar perdas relevantes em quem confiou nela. Basta não conseguir pagar o que prometeu.

O Grupo Casas Bahia reportou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026 e atribuiu a crise a uma combinação conhecida da economia brasileira: juros elevados, crédito mais restritivo e consumo pressionado.

Casas Bahia e o pedido com histórico

O pedido de recuperação judicial também não surge sem histórico: em 2024, a companhia já havia recorrido a uma reestruturação extrajudicial. Dois anos depois, a pergunta que naturalmente se coloca aos credores é direta: o novo plano será capaz de reorganizar de fato a empresa ou estamos diante de mais uma tentativa de ganhar tempo?

Essa discussão importa, mas existe outra, talvez ainda mais relevante, por trás dos bilhões envolvidos no processo: quem orienta o pequeno investidor quando o problema não é fraude, mas insolvência?

Nos últimos anos, o Brasil avançou na construção de uma cultura de alerta contra pirâmides financeiras, golpes de investimento e promessas de rentabilidade impossível. Ainda há muito a melhorar, mas o investidor médio já aprendeu a desconfiar de certas expressões, como lucro garantido ou retorno extraordinário.

Existe, porém, uma zona bem menos compreendida: a do investidor que fez tudo aparentemente certo. Comprou um título emitido por uma empresa conhecida, investiu por meio de uma corretora, recebeu documentos oficiais, viu uma taxa de remuneração definida e talvez tenha percebido que aquela aplicação oferecia um retorno superior ao de alternativas tradicionais de renda fixa. Mesmo assim, tornou-se credor de uma companhia em recuperação judicial.

Não houve fraude nesse caminho. Houve risco de crédito, o mesmo risco que costuma aparecer como uma expressão discreta no material da oferta e que, quando se materializa, revela que muitos investidores sabem menos sobre o título que compraram do que imaginavam.

Aqui, vale esclarecer que debenturistas não recebem tratamento especial apenas por serem pessoas físicas. Dentro de uma recuperação judicial, são credores submetidos às regras da Lei 11.101/2005, como diversos outros participantes do processo: há suspensão das cobranças individuais, uma relação de credores a ser conferida, classificação dos créditos conforme garantias e características jurídicas, um plano de recuperação, negociação, assembleia geral de credores e prazos a cumprir.

É justamente aí que aparece uma desigualdade silenciosa. Um banco costuma entrar em uma recuperação judicial acompanhado de equipes jurídicas e analistas de crédito habituados a negociar operações de grande porte. Fornecedores maiores também costumam contar com assessoria própria. O pequeno investidor, por outro lado, frequentemente enfrenta o processo sozinho, muitas vezes sem ter mais em mãos a escritura da debênture que comprou e sem saber se seu crédito possui garantia real, garantia flutuante ou é quirografário.

Em muitos casos, a primeira dúvida é ainda mais básica: meu nome está corretamente relacionado como credor? Dentro de uma recuperação judicial bilionária, essa pergunta simples faz toda a diferença, porque a participação efetiva de cada classe de credores depende de informação, organização e capacidade de representação. Quem chega desinformado à assembleia dificilmente negocia em condições equivalentes a quem acompanha cada etapa do processo desde o início.

É nesse ponto que a organização coletiva de investidores deixa de ser uma ferramenta útil apenas em casos de fraude e passa a cumprir um papel importante também em crises empresariais legítimas. Quando investidores com títulos semelhantes conseguem comparar documentos, entender a classificação de seus créditos e discutir coletivamente os efeitos de um plano, o equilíbrio da negociação muda, não porque os riscos desaparecem, mas porque deixa de existir isolamento. E o isolamento costuma sair caro.

Outro ponto relevante que nos mostra o caso das Casas Bahia é a mudança do mercado brasileiro. É preciso reconhecer a transformação nos últimos anos: debêntures e outros instrumentos de dívida corporativa deixaram de ser produtos restritos a investidores institucionais. Plataformas digitais, corretoras de varejo e novas estruturas de distribuição ampliaram o acesso das pessoas físicas a esses ativos, o que foi positivo para o desenvolvimento do mercado de capitais. Democratizar o acesso sem democratizar a compreensão do risco, porém, cria um problema real.

Muitos poupadores passaram a comprar dívida corporativa atraídos por taxas superiores às de produtos bancários tradicionais, sem compreender plenamente uma diferença fundamental: comprar uma debênture não é simplesmente investir em renda fixa. É emprestar dinheiro a uma empresa, e empresas podem não pagar. Esse risco parece distante enquanto os juros caem mensalmente na conta e se torna concreto quando surge uma recuperação judicial e o investidor precisa entender, muitas vezes pela primeira vez, termos como habilitação de crédito, administrador judicial, classe de credores, deságio, carência, assembleia e novação.

O caso Casas Bahia deveria servir como um marco de aprendizado, não apenas sobre a situação financeira de uma companhia específica, mas sobre a forma como o Brasil prepara seus investidores para situações de crise. Educação financeira não pode se limitar à comparação entre CDI, IPCA e taxa prefixada. Também precisa explicar o que acontece quando o devedor não paga, quem representa os debenturistas, onde encontrar a escritura da emissão e como verificar a relação de credores. E precisa deixar claro que alguns direitos só são efetivamente exercidos quando o investidor acompanha o processo desde o início, antes que as decisões já tenham sido tomadas.

O IPGE Brasil acompanha situações dessa natureza porque o mesmo roteiro se repete, com personagens diferentes, em praticamente toda recuperação judicial de grande porte: primeiro vem a notícia, depois a preocupação e, em seguida, milhares de investidores tentam entender sozinhos documentos jurídicos complexos e decisões que podem afetar diretamente seu patrimônio. Nossa orientação institucional permanece a mesma: reunir toda a documentação relacionada ao investimento, acompanhar as publicações oficiais do processo, conferir a correta inclusão e classificação do crédito e buscar orientação especializada antes que os prazos processuais se esgotem.

Não existe forma de eliminar completamente o risco de investir, mas existe uma diferença importante entre assumir um risco conscientemente e descobrir sua existência apenas quando ele se materializa. Talvez essa seja a principal lição da crise das Casas Bahia. Por muito tempo, proteger o investidor significou principalmente ensiná-lo a identificar golpes. Esse trabalho continua necessário, mas precisa agora de um passo adicional: preparar o investidor também para o momento em que uma empresa legítima, conhecida e centenária simplesmente não consegue pagar suas dívidas. O risco mais relevante nem sempre vem de uma empresa desconhecida prometendo fortuna. Às vezes, ele chega carregando um nome que todo brasileiro reconhece.

*Antonio Lopes Garcia é presidente do IPGE Brasil (Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo), entidade sem fins lucrativos dedicada à orientação e organização de investidores e consumidores em casos de grande repercussão.