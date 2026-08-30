A maratona de Piracicaba foi cancelada com 1 hora e 20 de atraso este domingo.

O horário de largada para 21 meia e 42 km mararona era as 4 da manhã, com corredores de diversos cidades e estados e as 5:20 informam que foi cancelada.

A organização teria culpado outra empresa e a @prefeituradepiracicaba.

A semutran (secretaria Municipal de Trânsito) teria apresentado outra versão.

Um grupo de corredores questionou o cancelamento no Instagram.

postagem ‘pistola’ sobre a maratona

“nós corredores gostaríamos de uma resposta pública informando o real motivo do cancelamento e como receber os valores que foram pagos, e o ressarcimento dos custos por ter se deslocado, alguns pagaram hotel, e cancelam a corrida de madrugada com todos os corredores a postos”