Moradores do Parque Universitário em Americana reclamam que até a manhã deste domingo a água não voltou no bairro. Uma moradora que tem bebê pequeno entrou em contato com a reportagem e disse que a situação está desesperadora.

“Os outros bairros já voltaram. E nossa água não volta”, disse. Ela ainda conta que a ‘conversa’ no bairro é que “Falaram que nossas bombas estão desligadas”.

Em alguns bairros, este sábado foi de muita reclamação. A região do Parque Novo Mundo era a que mais apresentava usuários com problemas de falta d’água.

Mais notícias da cidade e região

Carros pipa, comerciantes e Pq Universitário

Moradores de outros bairros também passaram a recorrer a carros pipa para encher as caixas d’água. Comerciantes reclamaram dos problemas causados pela falta d’água que começou na sexta-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP