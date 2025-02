Leco cobra por ponto de ônibus, Caetano remoção de árvore e Pr Miguel melhorias no Boer

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário sobre a possibilidade de instalação de cobertura em pontos de ônibus do sistema municipal de transporte coletivo urbano.

No documento, o vereador relata a dificuldade que os usuários do transporte coletivo enfrentam para aguardar os ônibus, especialmente nos horários de pico.

“Verificamos que existem vários locais que são muito utilizados pelos usuários do transporte coletivo e que, especialmente durante o verão, sofrem com as chuvas ou com o sol quente. É necessário providenciar a cobertura de alguns pontos de parada para melhorar as condições para os passageiros”, aponta Leco.

De acordo com o parlamentar, a solicitação é maior em locais de grande movimento, como as ruas Fernando Camargo e Dom Pedro II e as avenidas Campos Salles, Cillos e Paulista.

Leco pergunta no requerimento se a prefeitura tem projetos para instalação de coberturas em pontos de parada do transporte coletivo urbano e, em caso de resposta positiva, pede relatório informando quais pontos devem receber a cobertura e para quando estão previstas as instalações. Caso negativo, quais procedimentos a administração pretende adotar para aumentar o número de coberturas nos pontos de paradas do transporte coletivo urbano.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Caetano acompanha remoção de árvores derrubadas pelas chuvas no Parque da Liberdade

O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na quarta-feira (19) o serviço de remoção de árvores derrubadas pelas fortes chuvas e ventos na Avenida Serra do Mar, no bairro Parque da Liberdade.

Durante a ação, o parlamentar conversou com moradores que haviam solicitado a remoção urgente de troncos e galhos. “Esse incidente causou transtornos aos motoristas e pedestres e exigiu a ação rápida das equipes de limpeza e manutenção da prefeitura. A Defesa Civil foi acionada e atuou em conjunto com a secretaria de Meio Ambiente e a CPFL”, disse Marcos.

O vereador conversou ainda com os trabalhadores responsáveis pela remoção das árvores e verificou as condições de segurança no local. “É muito importante a agilidade nas ações para evitar novos danos à infraestrutura da via e garantir a segurança dos moradores da região”, concluiu.

Pastor Miguel discute melhorias em áreas do Jardim Boer com secretário de Meio Ambiente

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) reuniu-se na quinta-feira (20) com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, para discutir melhorias na limpeza pública de áreas adjacentes ao Jardim Boer.

Durante a reunião, o parlamentar destacou a necessidade urgente de um mutirão de limpeza e capinação. Segundo o secretário, as intervenções começarão na próxima semana nos bairros Jardim Boer, Mirandola e Jardim Bertoni. “Em virtude das recentes chuvas, o crescimento do mato nas regiões afetadas aumentou consideravelmente, o que tem gerado preocupações quanto à proliferação de insetos e animais peçonhentos. Diante disso, foi destacada a necessidade urgente de um mutirão de limpeza e capinação”, disse Miguel.

Outro ponto abordado foi sobre a melhorias para a Praça da Amizade, com a poda nas árvores e a implantação de cercados, quadras e academias. “Esse local é um ponto de encontro tradicional dos moradores e visitantes, especialmente das crianças, que fazem uso do espaço para lazer. Essa intervenção tem como objetivo proporcionar melhor aproveitamento do espaço e reduzir o risco de acidentes, especialmente com as crianças brincando nas áreas de lazer”, concluiu.

