A Federação Brasil da Esperança em Americana definiu

este domingo a divisão de candidatos para cada um dos partidos. PV e PT vão lançar 9 candidatos cada um e o PCdoB completará a chapa com 2 nomes.

A reunião aconteceu este domingo na Apeoesp. Representando o PV estava Vanderlei Didi Barbosa, o PCdoB Victor Chinaglia e o PT Eduardo Coienca. Também estavam na mesa Cris da Unegro.

As resoluções da direção nacional da Federação foram expostas para os presentes.

MAJORITÁRIA- O PT defende aliança com a candidatura da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT), mas o PCdoB pretende lançar Chinaglia candidato a prefeito. O PV acompanha o PT, mas a decisão ficou para o comando estadual da federação, uma vez que não houve consenso do grupo local.

