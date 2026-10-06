Uma homem que fez strike de carros na Cidade Jardim foi detido acusado de embriaguez ao volante. Detalhe: o homem fez strike foi feito em carros estacionados. A equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito pela Rua dos Cravos, no bairro Cidade Jardim.

Foi constatado um acidente envolvendo três veículos, sendo que dois deles encontravam-se devidamente estacionados. Conforme apurado, um dos veículos, ao trafegar pela via, colidiu contra os demais automóveis. Durante o atendimento, o condutor JR, de 62 anos, apresentava sinais aparentes de embriaguez, sendo adotadas as providências pertinentes.

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Diante dos fatos, foi acionada a perícia, que compareceu ao local e realizou os procedimentos técnicos necessários. Após os trabalhos periciais, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao IML, onde foi submetido à avaliação médica para constatação de eventual embriaguez.

Fez strike e foi pra delegacia

Concluídos os procedimentos, o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos, sendo elaborado registro de ocorrência por embriaguez ao volante. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.