As eleições 2024 em Americana resultou em decisão judicial que obrigou a ex-candidata e hoje corretora de imóveis Ana Silva, a Ana do Povo, a publicar uma retratação a José Carlos Pereira, o Carlinhos Folha.

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Nas eleições deste ano os dois apoiaram deputados eleitos.

Folha ficou empolgado com a eleição de Franco Sardelli (PL) e Ana Silva esteve com o campineiro Rafa Zimbaldi (PSD) e com a novata Ana Carolina (PSD) também eleita. Folha segue animado e talvez volte a concorrer em 2028 e Ana deve seguir na nova profissão.