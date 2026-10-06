Renan Santos decora casa com cortinas vermelhas e comenta reações. O 4o colocado das eleições de domingo comentou as reações e disse: “Não acredito que o fato de ter colocado a cortina significa que declarei voto no Lula. Jamais vou votar no PT. Isso é só uma cortina, puta que pariu. Eu odeio o PT”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vídeo Renan Santos

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizado em 4 de outubro de 2026, o candidato do Partido Missão obteve 2.675.887 votos, o que correspondeu a 2,24% dos votos válidos. Com esse resultado, ele finalizou a disputa na quarta colocação.