Top5 Dep. Estadual + votados em SBO:
1) Franco Ravera Sardelli (PL): 14.910 votos
2) Ricardo Molina Dias (REPUBLICANOS): 13.127 votos
3) Esther Galina Da Silva Branco De Moraes (PV): 12.427 votos
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4) Maria Eduarda Campopiano Monteiro (PL): 10.176 votos
5) Celso Luis De Avila Bueno (SOLIDARIEDADE): 4.157 votos
Dep. Federal + votados em SBO:
1) Denis Andia (MDB) — 17.483 votos
2) Lucas Pavanato (PL) — 15.505 votos
3) Felipe Sanches (PL) — 15.233 votos
4) Gustavo do Dona Maria (PSDB) — 4.979 votos
5) Erika Hilton (PSOL) — 4.866 votos
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