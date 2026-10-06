O publicitário Beto Gazzeta assumiu semana passada o comando da comunicação do governo Leitinho Schooder (PSD) em Nova Odessa. Ele é o quarto nome a ocupar o posto nestes quase dois anos de administração em segundo mandato. Ele é filho do ex-vereador Jair Carneiro e sócio da agência de publicidade Must Criativa.

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Em sua conta no linkedin, Beto se diz envolvido com o segmento há 20 anos, começando fazendo charges para jornais ainda muito jovem. “No primeiro ano da graduação, somei minha veia criativa à vontade de empreender. Já se passaram 15 anos desde que fundei o grupo Must Criativa”. Sempre com um time de craques e muita lenha para queimar, priorizando o romantismo da arte, construímos cases para grandes marcas ao longo da nossa jovem e vibrante trajetória.

Governo Leitinho- comando da comunicação

A comunicação do governo parecia ter engrenado, mas Beto será a quarta tentativa no período de dois anos. Antes dele foram os jornalista Vagner Salustiano, Neia Reami (interina) e o breve Tato.