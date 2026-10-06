A Suzano está com as inscrições abertas para seus Programas de Estágio Superior e Estágio Técnico. A maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto tem vagas na região.

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São mais de 170 vagas em diversos estados do País: São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia e Espírito Santo. As oportunidades são voltadas à estudantes do Ensino Superior com formatura prevista entre junho de 2028 e junho de 2029. Para o Estágio Técnico, a previsão de conclusão do curso deve ser em janeiro de 2028 ou posterior.

Para concorrer às vagas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório, e todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) assim como todos os cursos técnicos.

As posições abrangem áreas estratégicas da Suzano, como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, entre outras —, uma excelente oportunidade para quem busca colocar em prática o que aprende na teoria, e se desenvolver em um ambiente inovador e colaborativo.

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do(a) candidato(a) com a cultura da empresa –, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança Suzano. O resultado do processo seletivo será divulgado a partir de novembro para o superior e dezembro para o técnico, com previsão de início das atividades em janeiro e fevereiro de 2027.

Além de um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, treinamentos e encontros com mentores(as), os estagiários e estagiárias têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia e a respectiva liderança. Os programas oferecem salários compatíveis com o mercado, vale- academia, vale-Natal, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

As inscrições para os programas estão abertas até 02 de novembro e podem ser realizadas pelo link:

Programa de Estágio Suzano | Oportunidades de Crescimento

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras.

Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).