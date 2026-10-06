Campeão de votos no estado de São Paulo com 3,1 milhões de votos, o vereador paulista Lucas Pavanato (PL) causou grande estrago entre os candidatos a deputado federal da região. Ele foi o mais votado em Americana e Nova Odessa e ficou em segundo lugar em Santa Bárbara- superando o vice-prefeito Felipe Sanches- e em Sumaré- superando o ex-prefeito Luiz Dalben.

Ele ‘roubou’ 67 mil votos na região.

Já a novata Duda Campopiano foi outra recordista de votos em todo o Estado com 1,95 milhão de votos e também causou estrago na região. Nas 4 cidades (Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa) ela somou 31 mil votos e só perdeu para o também eleito Franco Sardelli (PL). Ela bateu Ricardo Molina (Republicanos) e Willian Souza (PT) nomes que vinham fortíssimos para a eleição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Votação e posição Pavanato e Campobiano

Votos Votos Campopiano (PL): 11.177 Americana 3a Pavanato 23.925 Americana 1o 10.176 Santa Bárbara 4a 15.505 Santa Bárbara 2o 12.712 Sumaré 3a 16.286 Sumaré 2o 3.151 Nova Odessa 2a 6.147 Nova Odessa 1o 37.216 Total 2a 61.863 Total 1o