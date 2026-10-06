Campeão de votos no estado de São Paulo com 3,1 milhões de votos, o vereador paulista Lucas Pavanato (PL) causou grande estrago entre os candidatos a deputado federal da região. Ele foi o mais votado em Americana e Nova Odessa e ficou em segundo lugar em Santa Bárbara- superando o vice-prefeito Felipe Sanches- e em Sumaré- superando o ex-prefeito Luiz Dalben.
Ele ‘roubou’ 67 mil votos na região.
Já a novata Duda Campopiano foi outra recordista de votos em todo o Estado com 1,95 milhão de votos e também causou estrago na região. Nas 4 cidades (Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Nova Odessa) ela somou 31 mil votos e só perdeu para o também eleito Franco Sardelli (PL). Ela bateu Ricardo Molina (Republicanos) e Willian Souza (PT) nomes que vinham fortíssimos para a eleição.
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Votação e posição Pavanato e Campobiano
|Votos
|Votos
|Campopiano (PL):
|11.177
|Americana 3a
|Pavanato
|23.925
|Americana 1o
|10.176
|Santa Bárbara 4a
|15.505
|Santa Bárbara 2o
|12.712
|Sumaré 3a
|16.286
|Sumaré 2o
|3.151
|Nova Odessa 2a
|6.147
|Nova Odessa 1o
|37.216
|Total 2a
|61.863
|Total 1o
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