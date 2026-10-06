"Americana, Café & Viola" leva cultura tradicional caipira para a cidade

“Americana, Café & Viola” leva cultura tradicional caipira para o Centro da cidade

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A Praça Comendador Müller, no Centro, recebe a próxima edição do “Americana, Café & Viola”, evento itinerante organizado pela Prefeitura para promover o melhor da música sertaneja raiz em diversos pontos da cidade. O evento ocorre no dia 17 de outubro (sábado), a partir das 9h, com apresentações dos artistas Leo Augusto & Eduardo e Leo Oliveira Trio. A entrada é solidária: 1 kg de feijão para destinação às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“O ‘Americana, Café & Viola’ é muito aguardado pelas famílias de nossa cidade, justamente por seu caráter de resgate de um estilo musical querido por todos nós, que é a moda de viola. O encontro mais recente foi realizado no bairro Antonio Zanaga e agora a programação chega ao Centro da cidade para movimentar o sábado com cultura caipira, tradição e muita música de qualidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), viabilizado por meio de emenda impositiva de autoria do vereador Lucas Leoncine no valor de R$ R$ 15.368,42. A produção é da Bokme! Produções.

Leo Augusto & Eduardo são primos e formam uma dupla sertaneja independente de Catanduva (SP). A parceria musical começou no coral da igreja e ganhou forma profissional em julho de 2013. Ao longo dos anos, a estrutura foi ampliada e a dupla passou a se apresentar em grandes eventos no interior paulista e em outros estados. Entre os principais marcos, estão os três DVDs gravados entre 2023 e 2025. No Spotify, a dupla possui cerca de 120 mil ouvintes mensais.

Leo Oliveira, músico nascido e residente em Americana, carrega uma relação com a música que começou ainda na infância quando, aos 10 anos, encontrou no violão sua primeira grande paixão. Sua trajetória artística teve início em 2011 e, nestes 15 anos de estrada, o músico traz ao palco influências de diversos estilos e gêneros. Em sua apresentação, Leo Oliveira se apresenta ao lado de Renanzinho Gaiteiro, na sanfona, e de Guilherme Oliveira, na percussão e bateria.

Durante o evento, a Praça Comendador Müller receberá a feira de artesanato Ameriart, com exposição de produtos criados por artesãos locais. O público poderá escolher opções de artesanato em feltro, peças de macramê, vestuários e decorações em crochê e costura criativa, laços e tiaras, bonecos de biscuit, trabalhos em MDF, patchwork, objetos de resina, amigurumis, bordados à mão e à máquina, bonecas de pano, objetos de marcenaria, terrários e kokedamas e itens em impressão 3D com técnicas de pintura à mão.

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