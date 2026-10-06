Céu chama atenção na região! Uma formação com aparência de nuvem-funil (mini tornado) foi registrada nesta terça-feira (6), próximo à Represa Areia Branca, em Santa Bárbara d’Oeste.

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O fenômeno pode ocorrer durante tempestades fortes e, se tocar a água, pode ser classificado como tromba d’água. Ainda não há confirmação de contato com a represa.

O dia é de alerta para temporais, granizo e ventos de até 100 km/h.

Vídeo mini tornado