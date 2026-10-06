O trabalho de articulação política desenvolvido por Marcos Fontes ganhou destaque nas eleições deste ano, especialmente em Santa Bárbara d’Oeste e Americana, onde coordenou uma mobilização em apoio ao deputado federal Maurício Neves e ao deputado estadual Danilo Joan.

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Em Santa Bárbara d’Oeste, o trabalho resultou em 732 votos para Maurício Neves e 719 votos para Danilo Joan, somando 1.451 votos para os dois candidatos. Já em Americana, foram 578 votos para Maurício Neves e 233 votos para Danilo Joan, totalizando 811 votos.

Somadas as duas cidades, a articulação coordenada por Marcos Fontes alcançou 2.262 votos para os dois parlamentares. Segundo Marcos, o resultado é fruto de um trabalho construído ao longo do tempo, baseado no diálogo direto com lideranças, apoiadores e moradores das duas cidades.

Fala Marcos Fontes

“Mais do que números, esses votos representam confiança e o resultado de um trabalho de articulação, diálogo e construção política. A nossa missão foi apresentar os candidatos, mostrar o trabalho realizado e construir uma ponte entre eles e a população”, destacou Marcos Fontes.

A atuação também reforça o espaço de Marcos Fontes como articulador político regional, ampliando sua presença e sua capacidade de mobilização no eixo formado por Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Com a eleição de Maurício Neves para mais um mandato na Câmara dos Deputados e de Danilo Joan para a Assembleia Legislativa, Marcos Fontes projeta agora a continuidade da articulação regional, buscando transformar a votação conquistada em trabalho, investimentos e resultados para as cidades. O desempenho nas duas cidades consolida uma base de 2.262 votos, resultado que passa a ser também um ponto de partida para novos projetos políticos e para o fortalecimento da atuação regional de Marcos Fontes.