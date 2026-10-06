A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu, na noite desta segunda-feira (5), as obras de recuperação asfáltica da Avenida Antônio Centurione Boer, na região do Jardim Brasil, dentro do programa Asfalto Novo.

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A intervenção contemplou toda a extensão da via, com a execução de 22.539,84 metros quadrados de novo pavimento. Os serviços incluíram fresagem, reconstrução de um trecho da avenida e aplicação de massa asfáltica.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi está executando o maior pacote de investimento da história na recuperação asfáltica do município. Muitas ruas e avenidas já receberam o novo asfalto e o trabalho vai continuar com uma programação completa de melhorias em toda a cidade”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. .

Prefeitura no ataque

A recuperação do pavimento da avenida beneficia diretamente moradores das regiões do Jardim Brasil, Santa Eliza, Vale das Nogueiras, Residencial Praia dos Namorados, Altos da Represa e Vista Alegre.

Com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura, o Asfalto Novo contempla 408 mil metros quadrados de ruas e avenidas. Iniciado em junho, o programa já alcançou vias das regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo, Marechal e Floriano Peixoto.

O Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, na região central, também foi beneficiado pelo programa Asfalto Novo, com investimento de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura. Os serviços de recuperação asfáltica integraram a primeira etapa da reforma da estrutura.

O viaduto receberá ainda a segunda etapa das obras, voltada à recuperação estrutural, com investimento de R$ 2,5 milhões provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

O município também receberá R$ 7 milhões para obras de recapeamento asfáltico por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.