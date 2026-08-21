O Zoo Americana apresenta ao público os seis filhotes de emu nascidos em meados de julho deste ano. As aves já podem ser vistas pelos visitantes do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” em um recinto provisório preparado especialmente para elas.

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Anteriormente, os filhotes permaneceram em uma sala aquecida, com cuidados diários e estrutura adaptada exclusivamente para eles, com o chão coberto por jornais, grama sintética, feno e folhas secas. Desde o nascimento, passaram por dois ambientes: inicialmente, ficaram na Unidade de Tratamento Animal (UTA) e, em seguida, foram transferidos para uma caixa com sistema de aquecimento.

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, explicou o motivo da transferência para o recinto atual. “Com cerca de um mês de vida, os filhotes estão em uma fase de intenso desenvolvimento e já apresentam bastante atividade. Por isso, foram transferidos para este recinto, que oferece mais espaço para se movimentarem, tomarem sol e manifestarem seus comportamentos naturais, com segurança. A estrutura também conta com proteção de vidro e fechamento superior com tela, reduzindo o risco de acesso de possíveis predadores”, detalhou.

“Todos os cuidados estão sendo tomados para que os filhotes de emu tenham as melhores condições para se desenvolver. A equipe do Parque está acompanhando diariamente seu crescimento, alimentação e comportamento, e agora todos podem observá-los no zoológico. Todos estão convidados a fazer essa visita”, convidou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O nascimento dos emus é um fato inédito no Zoo Americana. Em duas outras ocasiões, nos anos de 2024 e 2025, os ovos postos pela fêmea não vingaram.

Segunda maior ave do mundo- Filhotes de emu

Considerado a segunda maior ave do mundo, o emu (Dromaius novaehollandiae) é originário da Austrália e pode atingir 1,90 metro de altura. Embora possa ser facilmente confundido com a ema, ave nativa da América do Sul e de aparência semelhante, o emu é outra espécie.

As fêmeas costumam ser maiores que os machos e, na época da reprodução, ficam com o rosto na cor azul-turquesa. Já os machos são responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes, ao contrário do que ocorre com outras espécies de aves mais comuns no dia a dia.

Os filhotes de emu nascem listrados, em tons claros e escuros. Essas listras servem de camuflagem e desaparecem quando eles atingem quase um metro de altura, o que ocorre por volta dos três ou quatro meses de vida. Uma curiosidade é o tamanho das asas, que são pequenas e vestigiais, medindo apenas 20 centímetros.

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