Os candidatos do PL Felipe Sanches- busca vaga na Câmara dos Deputados- e Franco Sardelli — candidato a deputado estadual —, reuniram lideranças políticas e apoiadores em Santa Bárbara d’Oeste. O encontro marcou o fortalecimento da articulação regional em torno de ambas as candidaturas.

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Inédita na história dos dois municípios, a composição estabelece uma dobrada oficial entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste para as eleições proporcionais. A iniciativa conta com o apoio dos prefeitos Chico Sardelli, de Americana, e Rafael Piovezan, de Santa Bárbara d’Oeste.

O evento reuniu dezenas de pessoas e simbolizou a mobilização de lideranças em defesa de uma representação política integrada para os municípios, visando ampliar a força de Americana e Santa Bárbara d’Oeste nas esferas estadual e federal, além de articular demandas comuns para o desenvolvimento regional.

Franco Sardelli destacou a representação alinhada às necessidades locais:

“Nossas cidades precisam voltar a ter deputados que lutem por elas. Estamos em uma das regiões mais desenvolvidas do Estado e é importante ter deputados estaduais e federais que conheçam a nossa realidade e saibam onde e como buscar recursos e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas.”

Na mesma linha, Felipe Sanches ressaltou a importância da união entre os municípios para garantir voz em Brasília:

“A união entre Santa Bárbara e Americana consolida uma força regional estratégica. Precisamos levar as demandas da nossa população diretamente ao Congresso Nacional, garantindo que o desenvolvimento econômico da região seja acompanhado por investimentos fundamentais na saúde, infraestrutura e segurança pública.”

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