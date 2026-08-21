A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveu um Software sistema para gerenciar, de forma centralizada, o tratamento de dados pessoais em toda a Universidade. Batizado de PC239_Privacidade_Unicamp e integrado à plataforma institucional “Solicita”, o software da Unicamp foi criado por uma equipe de quatro pesquisadores da própria instituição para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e hoje organiza o registro de processos, a gestão de riscos e as auditorias em cada unidade acadêmica.

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Protegida com a estratégia de propriedade intelectual da Agência de Inovação Inova Unicamp, a tecnologia foi licenciada ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e desperta interesse de outros órgãos públicos.

“O sistema veio para viabilizar a governança dos dados pessoais e manter viva a cultura da privacidade, sendo atualizado conforme aparecem novas demandas institucionais ou orientações da ANPD “, diz Silviane Duarte Rodrigues, coordenadora da Divisão de Dados e Informações Institucionais da Unicamp.

Da exigência legal a uma ferramenta pensada para a Universidade

A demanda nasceu dentro da própria Unicamp. A Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) precisava se adequar à LGPD e, diante da complexidade dos dados tratados por dezenas de unidades, identificou a necessidade de um sistema próprio de gestão da privacidade.

A equipe reuniu quatro especialistas vinculados à Reitoria da Unicamp: Silviane Duarte Rodrigues, coordenadora da Divisão de Dados e Informações Institucionais, os analistas de Desenvolvimento de Sistemas do Escritório de Dados e Apoio à Transformação (EDAT), Ronei Xavier da Silva e André Lourenço Pedroso, e o engenheiro de software, Felipe Rayel, que atuava na Unicamp na época do desenvolvimento.

O sistema nasceu para atender à legislação, mas também ao ambiente específico de uma instituição pública de ensino superior. “A gente precisava que a gestão de riscos ficasse de forma clara e objetiva, para que as unidades conseguissem cadastrar seus riscos e fazer o acompanhamento do que estava sendo feito”, comenta Lourenço Pedroso.

Funcionamento do software da Unicamp dentro da Universidade:

O funcionamento do software da Unicamp segue a estrutura administrativa da Universidade. Um comitê gestor central delibera sobre a privacidade na Universidade e instituiu, por instrução normativa, comitês locais em cada faculdade, instituto ou órgão.

Cada comitê local registra no sistema o inventário dos tratamentos de dados pessoais realizados por sua unidade, incluindo dados sensíveis, como informações de saúde ou relativos à identificação de pessoas. Um encarregado, o ponto focal previsto no artigo 41 da LGPD, faz a interlocução da Universidade com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Essa rede de privacidade foi pensada para a estrutura da Unicamp, em que cada unidade tem autonomia, mas segue diretrizes comuns, modelo que se aproxima de outros órgãos públicos com estrutura descentralizada.

Gestão de riscos no centro do software

Além do inventário, o sistema inclui um módulo de gestão de riscos, essencial para a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Os autores adaptaram referências de mercado usadas em gestão de riscos e monitoramento de projetos à realidade da Universidade.

Cada processo cadastrado recebe uma avaliação de risco e um plano de ação para mitigar vulnerabilidades. Desde a implementação mais recente, todo processo precisa passar por uma revisão a cada dois anos. O sistema também registra incidentes de privacidade, encaminhados ao comitê gestor para análise, e mantém um registro automático, chamado de log de auditoria, com todas as alterações feitas em cada processo.

Python, Django e a plataforma Solicita

No aspecto técnico, o programa de computador “Privacidade” foi construído em linguagem Python, com o framework Django (conjunto de ferramentas que simplifica e acelera a criação de aplicações web), e banco de dados PostgreSQL para o gerenciamento e armazenamento de dados estruturados.

Ele é um dos módulos da plataforma institucional “Solicita”, lançada em 2019, que reúne outros sistemas da Universidade e compartilha, por exemplo, a autenticação por senha única (sistema SiSe).

O acesso a cada módulo do “Solicita” varia conforme o perfil do usuário e sua unidade de trabalho. O sistema conta ainda com relatórios que trazem indicadores de gestão, como unidades sem membros de comitê cadastrados, e textos de ajuda vinculados a cada campo dos formulários, para orientar quem preenche o inventário de dados.

“O sistema é composto por alguns perfis de usuários que administram os comitês locais de cada unidade, com um perfil de alto nível que consegue visualizar todos os processos das unidades vinculadas”, explica Xavier da Silva.

De ferramenta interna a tecnologia licenciada

Depois de consolidado internamente, o “Privacidade” passou a atrair a atenção de outras instituições. A tecnologia já foi licenciada ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que aderiu ao sistema com pequenas adaptações técnicas relacionadas à autenticação, já que a estrutura foi adotada sem alterações.

Novas funcionalidades desenvolvidas nesse processo, como a revisão periódica de processos e o gerenciamento de membros do escritório de privacidade, também foram incorporadas à versão usada pela Unicamp. Outros órgãos públicos já procuraram a equipe para conhecer a ferramenta.

A tecnologia foi protegida com a estratégia de propriedade intelectual conduzida pela Inova, o que viabilizou o licenciamento a terceiros, garantindo que os direitos da Universidade e dos autores da ferramenta sejam respeitados, bem como gerando dados que ampliam o conhecimento.

“A efetivação desse licenciamento teve o apoio do professor Fernando Antonio Santos Coelho, Coordenador-Geral da Universidade, e do professor José Luiz da Costa, cuja atuação foi fundamental para que a iniciativa avançasse institucionalmente e se concretizasse como uma tecnologia capaz de ser compartilhada com outras instituições públicas”, comenta a coordenadora da Divisão de Dados e Informações Institucionais da Unicamp.

A equipe responsável pelo desenvolvimento também destaca e agradece o apoio de todos os profissionais da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e dos integrantes do Comitê Gestor de Proteção e Privacidade de Dados, cuja colaboração, participação e compromisso permitiram a construção, consolidação e evolução do sistema.

“Essa ferramenta não termina em seu desenvolvimento, ela sempre vai evoluindo com o tempo, com novidades e mudanças na legislação”, aponta o engenheiro de software, Felipe Rayel

Como licenciar a tecnologia

O PC239_Privacidade_Unicamp é exemplo de um licenciamento de tecnologia da Universidade formalizado com outra instituição pública, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Outras instituições públicas ou privadas interessadas em adotar o sistema podem buscar informações no

Portfólio de Tecnologias da Unicamp e entrar em contato com a Agência de Inovação da Universidade (Inova Unicamp), responsável pela estratégia de proteção e licenciamento de tecnologias.

O contato inicial é feito por meio do formulário de Conexão com Empresas, a partir do qual a equipe da Inova Unicamp entra em contato com os interessados e avalia a viabilidade do licenciamento.

Prêmio Inventores 2026

Em sua 19ª edição, o Prêmio Inventores da Unicamp, organizado pela Inova Unicamp, reconhece e valoriza os inventores que se destacaram na transferência de tecnologias da Universidade e na criação de empresas spin-offs acadêmicas.

Inventores Premiados

Silviane Duarte Rodrigues, Ronei Xavier da Silva, André Lourenço Pedroso e Felipe Rayel foram premiados na categoria Propriedade Intelectual Licenciada em 2026.

Confira a lista completa de todos os premiados no site do Prêmio Inventores da Unicamp.

Programação de homenagens de 2026

Em comemoração ao Prêmio Inventores 2026, a Inova Unicamp organizou uma série de homenagens. Entre elas, estão reportagens destacando casos premiados deste ano, disponíveis para leitura nos sites da Inova Unicamp e do Prêmio Inventores.

O Prêmio Inventores 2026 tem o apoio institucional do Lumina, o Fundo Patrimonial da Universidade, e o patrocínio de ClarkeModet e FM2S.

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