Menor- Até quando a idade será usada como escudo para quem participa de crimes brutais?

O caso de Taboão da Serra, envolvendo a violência sexual contra uma jovem, provocou indignação em todo o país. Segundo informações divulgadas, três suspeitos teriam participado do crime. Apenas o maior de idade foi preso; os outros dois, por serem menores, estão submetidos às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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É justamente por casos como esse que precisamos discutir a redução da maioridade penal. Não se trata de vingança. Trata-se de responsabilidade. Quem participa de um crime grave precisa receber uma resposta proporcional à gravidade de seus atos.

A sociedade precisa proteger crianças e adolescentes, mas também precisa proteger as vítimas. Educação, prevenção e oportunidades são fundamentais, mas não podem significar ausência de responsabilização diante de crimes violentos.

O Brasil precisa ter coragem para enfrentar esse debate.

Se há maturidade para cometer um crime brutal, precisa haver responsabilidade para responder por ele.

Chega de impunidade!

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