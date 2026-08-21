A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está com 28 vagas de estágio abertas em diversas áreas, para estudantes de Americana, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

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As vagas estão distribuídas entre estudantes do ensino médio (2) e ensino superior, nos cursos de Direito (13), Administração (4), Engenharia Ambiental (1), Arquitetura (4), Farmácia (3) e Veterinária (1).

Para fazer o cadastro, é preciso comparecer ao CIEE, na Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de segunda a sexta-feira. Mais informações sobre o atendimento podem ser obtidas pelo telefone 3003-2433.

Os documentos necessários são RG, CPF ou CNH e comprovante de residência. Os estagiários vão atuar em unidades da administração municipal por 30 horas semanais, recebendo bolsa-auxílio de R$ 1.183,23 para ensino superior e R$ 813,47 para ensino médio, além de R$ 147,90 de auxílio-transporte.

Fala sec Flores de Americana

“É importante manter os dados pessoais, escolares e o contato sempre atualizados, pois através dessas informações iremos entrar em contato com os candidatos. O estágio é uma importante chance de colocar em prática o que o estudante aprende na sala de aula”, afirma o secretário municipal de Administração, Eduardo Flores.

O consultor de atendimento do CIEE, Gustavo Migotti, destaca as possibilidades oferecidas aos jovens. “Espero que os alunos entrem em contato e aproveitem a oportunidade. O estágio é o começo da vida profissional e auxilia tanto na carreira escolhida quanto no desenvolvimento pessoal de cada um”, explica.

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