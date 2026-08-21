O Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena na noite desta quinta-feira e avançou às quartas de final da Libertadores. Memphis Depay voltou ao Timão e mostrou porque é decisivo.

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Mesmo com a expulsão de Raniele no segundo tempo, o Timão garantiu a classificação graças ao gol de Breno Bidon.

Ele aproveitou assistência em cobrança de falta de Memphis Depay na sua reestreia. Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrentará o Estudiantes na próxima fase do torneio continental.

Corinthians no Brasileirão

O Timão joga na noite do domingo contra o Coritiba para seguir na sequência do Campeonato e melhorar a pontuação.

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