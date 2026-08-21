O Bilibili chegou — e já fala português. A maior plataforma de vídeos da China acaba de lançar seu aplicativo internacional e chega com recursos que prometem chamar a atenção do público brasileiro. Veio para concorrer diretamente com o youtube.
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Entre as novidades do app chinês estão suporte ao português, dublagem com inteligência artificial e cadastro simplificado, sem a burocracia que muitos usuários enfrentam em plataformas internacionais. A chegada do Bilibili ao mercado global- e também ao Brasil- coloca a empresa como uma nova concorrente de peso para o YouTube.
Agora, a disputa pelo público de vídeos online ganhou um novo capítulo.
Bilibili chegou. E o YouTube ganhou um novo rival.
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