Santa Bárbara Rock Fest 2026 terá maior palco da história do Complexo Usina Santa Bárbara e mais espaço para o público

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Com 47 metros de extensão, o Palco Terra do Santa Bárbara Rock Fest 2026 será o maior já montado no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. A estrutura também ficará mais ao fundo, abrindo ainda mais espaço para o público prestigiar os shows. A 9ª edição do festival ocorre entre esta sexta-feira e domingo, dias 21, 22 e 23 de agosto, com entrada gratuita.

O aumento e a mudança de posição do Palco Terra foram possíveis graças a uma obra de terraplanagem realizada na parte dos fundos. A estrutura, onde se apresentarão os nove headliners, também terá novidades com relação à cenografia.

“Nas laterais, temos grandes bolas que projetam luz através de um ‘backlight’, uma iluminação que vem do fundo. Essa iluminação incorpora a cenografia do palco. Com essa proposta, trazemos uma imersão, um palco extremamente cenográfico. Uma outra novidade é que conseguimos abrir um pouco mais a boca de cena do palco, oportunizando que todo o grid de iluminação fosse suspenso no teto. Então temos uma espacialidade maior no Palco Terra”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Nesta 9ª edição, também não haverá mais o corredor entre a cabine técnica e o Palco Terra, permitindo que o público acompanhe os shows mais ao centro.

GIG e JAM

Os Palcos GIG e JAM também passaram por mudanças. Neste ano, as estruturas foram instaladas no primeiro galpão do Complexo Usina Santa Bárbara e montadas uma de costas para a outra. Até a edição passada, os dois palcos ficavam lado a lado, em outro galpão, que neste ano abrigará os expositores da Vila do Rock.

“Um dos diferenciais dos Palcos GIG e JAM é que, onde eles estão posicionados, nunca temos o som suspenso, porque, na hora que um termina de tocar, o outro já começa. E montamos uma estrutura inspirada nos Palcos Cidade do Rock e Água, que têm uma estrutura em meia lua. Trouxemos essa mesma identidade cenográfica para os Palcos GIG e JAM”, declarou Evandro.

Palco Vibes

Já o Palco Vibes, atração inédita do Santa Bárbara Rock Fest, está em frente à Food Station, que é a praça de alimentação de restaurantes. O palco ficará dentro de uma esfera, onde 11 DJs se revezarão, ao longo dos três dias de festival, para remixar diferentes músicas do rock nacional e internacional.

Entre as novidades desta 9ª edição, também estão a reabertura do Salão Francês, aumentando a capacidade de banheiros, e a ampliação da oferta de bares e da praça de alimentação, bem como a presença de 30 totens de autoatendimento e 28 caixas de atendimento presencial.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

O Santa Bárbara Rock Fest 2026 reunirá grandes nomes do rock nacional e 44 bandas independentes selecionadas entre um número recorde de 337 inscrições, além de 11 DJs no inédito Palco Vibes. Os headliners desta 9ª edição são Angra, Malvada, Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero, Fresno, Raimundos, CPM 22 e Detonautas — confira a programação completa em rockfestsbo.com.

O evento contará com seis palcos, Vila do Rock, praça de alimentação, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e uma linha exclusiva de produtos oficiais desenvolvida em parceria com a Vibes.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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