O Flamengo não resistiu à organização e pressão do Bayern de Munique e caiu no Mundial de Clubes da Fifa. O jogo teve 6 gols mas os alemães estiveram sempre em vantagem. Com menos de 10 minutos de jogo, o Bayern já abria 2 a 0 em duas falhas da zaga rubronegra.

O time carioca teve a torcida ao seu lado e dois momentos positivos ao se aproximar no placar.

Quando a partida ficou 2 a 1 Bayern após gol de Gérson e quando ficou 3 a 2 após o gol de penalti de Jorginho.

Flamengo volta pra casa

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta pra casa e agora espera o retorno do Nacional. O técnico Felipe Luiz elogiou sua equipe ao final do jogo e disse que teve que reconhecer a superioridade do elenco do adversário.

O destaque do jogo foi o veterando Harry Kane. O veterano marcou 2 gols e mostrou que ainda tem muito futebol para mostrar.

