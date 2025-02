O Fundo Social de Solidariedade de Americana entregou colchões para as vítimas de enchentes em Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta sexta-feira (7). A campanha para ajudar os moradores arrecadou até agora dez colchões novos, doados pela empresa Promove, e mais seis usados.

“Prontamente a empresa Promove disponibilizou os colchões novos para atender as famílias vítimas de enchentes em Santa Bárbara. Também recebemos usados e imediatamente encaminhamos as doações para suprir as necessidades neste momento difícil que estão passando. Agradeço a todos que estão ajudando na campanha”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

O Fundo Social prossegue com a campanha de arrecadação

colchões em sua sede na Rua das Poncianas, nº 930B, no Jardim Glória. As doações podem ser entregues de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h.

A Defesa Civil de Americana também é ponto de arrecadação de doações, como água e mantimentos. A população pode ajudar entregando as doações na Avenida Bandeirantes, 2.250 (ao lado do Corpo de Bombeiros), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

