A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou, na manhã desta terça-feira (1), um veículo Fiat Toro que havia sido furtado na cidade de Piracicaba. A ocorrência foi registrada por volta das 8h15, na Rua Fortuna, no bairro Boer.

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Após determinação do Centro de Segurança Inteligencia(CSI), uma equipe da GAMA foi até o endereço para averiguar uma Fiat Toro estacionada em frente ao número 160. Durante a checagem, os agentes constataram que o veículo ostentava uma placa pertencente a um Chevrolet Onix branco.

Vídeo- Gama recupera Toro no Boer

Na averiguação, foi identificado que a placa havia sido adulterada com fita isolante, modificando um dos caracteres. Os agentes também verificaram que o vidro traseiro do veículo estava quebrado.

Moradores informaram à equipe que um Ford Courier estaria circulando repetidamente pelas proximidades. Durante o patrulhamento, os guardas visualizaram um indivíduo de 18 anos caminhando em direção à Fiat Toro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção, sendo abordado.

Durante a busca pessoal, foram localizados uma chave de veículo, um tecido preto, uma camiseta preta, cigarro e um aparelho celular. A chave foi testada pelos agentes e acionou normalmente o motor da Fiat Toro.

Pouco depois, o proprietário do veículo compareceu ao local e informou que a Fiat Toro havia sido furtada em frente à sua residência, em Piracicaba.

O abordado e uma segunda pessoa foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. O veículo foi posteriormente devolvido ao proprietário.