O desafio da busca pelos 10 mil votos também deve chegar a Sumaré nas eleições deste ano com olho em 2028. Pelo menos 3 candidatos a deputado em Sumaré precisam passar do número mágico dos 10 mil votos na eleição de outubro para pensar em ter peso em 2028.

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GRANDÕES– O grande choque da eleição deve ficar entre os Dalben (pai e filho) e o vereador Rai do Paraíso (irmão do prefeito Henrique) e o segundo colocado na eleição de 2024 Willian Souza (PT).

Os 3 do desafio

Os vereadores Alan Leal e Helio Silva (presidente da Câmara) e o ex-vereador Decio Marmirolli vão precisar passar dos 10 mil ou até 15 mil votos para poderem jogar um papel melhor nas eleições de 2028.

Alan Leal (PRD) precisa entregar votos para o líder Bruno Lima (federal) e buscar se posicionar para ser um nome alternativo em 2028. É novo e tem condições de passar dos 10 mil votos na cidade. Vem candidato a deputado estadual.

O presidente da Câmara Hélio Silva (Cidadania) talvez tenha o desafio maior. Candidato a deputado federal, ele vai ficar entre o governo (Rai) e o ex-prefeito Luís Dalben. Pode ser ‘esmagado’ pelos adversários, mas se fizer metade dos votos dos grandões já entra no jogo.

Já Décio Marmirolli (União) busca renascer para a política de Sumaré. Candidato a vice de Willian Souza em 2024, precisa retomar campo político na cidade e mostrar que ainda tem lenha para ser algo além de vereador- o que já foi algumas vezes. Vem candidato a deputado estadual.