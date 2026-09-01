Pelo menos dez candidatos e candidatas a deputado federal e estadual em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré vão passar pelo crivo da mágica dos 10.000 votos nas eleições deste ano. Em Americana, caso queiram ser candidatos a prefeito ou vice em 2028 eles precisa precisarão repetir o feito de Odir Demarchi em 2018 e evitado o erro de Tiago Martins em 2022.

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Em Sumaré, os postulantes ‘grandões’ atrapalham bastante os três que estão na lista.

Dos dez nomes da lista sete são vereadores

E os outros três são ex-vereadores- um é atual vice-prefeito, outro foi candidato a prefeito e outro foi candidato a vice-prefeito em 2024.