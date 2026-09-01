Teatro Municipal recebe Noite Árabe Layali AlSharq com música ao vivo e dança do ventre

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O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no dia 4 de setembro o espetáculo Noite Árabe Layali AlSharq – Interior de São Paulo. A apresentação será realizada às 19 horas e reunirá música árabe ao vivo e performances de bailarinas de dança do ventre do interior paulista, proporcionando ao público uma experiência artística e cultural inspirada nas grandes celebrações do Oriente.

Com música executada ao vivo, o espetáculo busca aproximar o público da riqueza e da diversidade da cultura oriental. A interação entre os músicos e as bailarinas cria uma apresentação marcada por técnica, espontaneidade, intensidade e emoção, transportando os espectadores para o universo da música e da dança árabes.

Formada por Mohamad Azra, James Sayed, George Mouzayek e Fabiano Ponce, a banda Layali AlSharq conduz a apresentação com repertório que valoriza a sonoridade árabe. A música ao vivo também permite momentos de improvisação e interação com as bailarinas, tornando cada apresentação uma experiência singular.

As bailarinas participantes representam a dança oriental brasileira produzida no interior de São Paulo, reunindo técnica, elegância e expressividade em performances que dialogam diretamente com a música executada pela banda.

O evento tem classificação livre. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia/antecipado) e estão disponíveis pela plataforma Sympla (sympla.com.br).

Serviço

Noite Árabe Layali AlSharq – Interior de São Paulo

Data: 4 de setembro de 2026

Horário: 19 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61 – Centro)

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia/antecipado) | sympla.com.br

Instagram: @noitearabe_layalialsharq

Mais Informações: (19) 99168-1043 ou (19) 3464-9424 (Ramal Teatro)

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