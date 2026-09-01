Prefeito Chico anuncia início da reforma do Viaduto Ministro Ralph Biasi

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O prefeito Chico Sardelli anunciou, na manhã desta terça-feira (1º), o início das obras de reforma do Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário. As melhorias visam a recuperação das juntas de dilatação e da estrutura do viaduto, recapeamento asfáltico e nova sinalização de solo.

“É uma intervenção muito importante, aguardada há décadas pelos americanenses, e necessária para preservar a estrutura do viaduto, a conservação do pavimento e promover melhorias na via, que recebe um intenso tráfego de veículos. As obras vão reforçar a segurança viária, beneficiando toda a população”, afirmou o prefeito Chico.

As obras de reforma consistem na demolição da base do pavimento, fresagem, aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), pela empresa Casamax, vencedora do processo licitatório. A sinalização viária será executada posteriormente. O investimento estimado nessas etapas será de R$ 2 milhões, em recursos próprios da Prefeitura.

Também serão executados reparos, recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução/manutenção dos buzinotes (chamados de gárgulas ou canos de águas pluviais), tratamento do concreto e aplicação e pintura antipichação. Os serviços serão feitos por meio de taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego), por meio da empresa Cataguá Construtora, e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), totalizando um investimento de R$ 2,5 milhões.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, falou sobre a importância da iniciativa. “O Viaduto Ralph Biasi receberá uma reforma geral para melhorar toda a sua estrutura. A recuperação das juntas de dilatação e a nova camada de asfalto vão garantir mais estabilidade e segurança para os usuários além de preservar a via por mais tempo”, explicou Adriano.

Os trabalhos terão início na noite desta quarta-feira (2) e devem avançar ao longo da madrugada de quinta. As ações serão realizadas sempre no período noturno para minimizar o impacto no trânsito. A recuperação do pavimento deve ser finalizada em cerca de 15 dias, a depender das condições climáticas. Já os demais serviços, em até seis meses.

“Essa é uma obra muito importante para a mobilidade da nossa cidade e com certeza vai trazer mais segurança para os motoristas. Serão alguns dias de obra e impacto no trânsito, mas contamos com a compreensão da população, pois as melhorias vão transformar o local”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

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